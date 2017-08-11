На матче "Наполи" - "Ницца" не будет болельщиков французского клуба

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На матче "Наполи" - "Ницца" не будет болельщиков французского клубаВласти Неаполя не разрешили продавать билеты французским болельщикам на матч "Наполи" - "Ницца".

Напомним, что команды встретятся в заключительном отборочном раунде Лиги чемпионов, который состоится в Италии 16 августа.

Такой шаг властей города является вынужденным, так как в 2015 году между болельщиками этих команд происходили стычки. 

Читайте: Балотелли и Снейдер рискуют пропустить ближайшие матчи "Ниццы" | http://soccernews.ru

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