На матче ПАОК - "Спартак" ожидается аншлаг

На матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы между ПАОК и "Спартаком" ожидается аншлаг.

Напомним, что стадион "Тумба", на котором пройдёт игра, вмещает 28700 тысяч зрителей. При этом из-за наказания "красно-белых" от УЕФА российским болельщикам запрещено посещать эту встречу.

Матч ПАОК - "Спартак" состоится сегодня в 20:00 мск. С его анонсом Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru