На матче "Порту" - "Краснодар" ожидается аншлаг
Стало известно, что все билеты на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" - "Порту" проданы. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
По данным источника, на предстоящий матч продали билеты в количестве 35074 штук.
Первая встреча состоится 7 августа в Краснодаре. Начало - в 20:00 (мск). Ответный матч пройдет 13 августа в Португалии.
Напомним, что победители 3-го раунда выйдут в стадию плей-офф, а проигравшие команды будут выступать в групповом турнире Лиги Европы.
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