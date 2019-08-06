На матче "Порту" - "Краснодар" ожидается аншлаг

Стало известно, что все билеты на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" - "Порту" проданы. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.



По данным источника, на предстоящий матч продали билеты в количестве 35074 штук.



Первая встреча состоится 7 августа в Краснодаре. Начало - в 20:00 (мск). Ответный матч пройдет 13 августа в Португалии.

Напомним, что победители 3-го раунда выйдут в стадию плей-офф, а проигравшие команды будут выступать в групповом турнире Лиги Европы.