На матче "Рейнджерс" – "Спартак" усилят меры безопасности

Полиция Глазго усилит меры безопасности в день матче между местным "Рейнджерс" и московским "Спартаком" Лиге Европы.

Игра пройдет 25 октября.

"Они определили этот матч как самый опасный в этом сезоне. Обычно на играх под эгидой УЕФА работает около 100 полицейских. В этот раз к ним присоединятся 250-300 человек, которые также будут находиться на стадионе и за его пределами, - сообщили местные СМИ.

На матче ожидается около 1000 болельщиков "Спартака".

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