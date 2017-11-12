На матче Россия - Аргентина был обновлён рекорд посещаемости

Товарищеский матч между сборными России и Аргентины, который прошёл в субботу на стадионе "Лужники" в Москве, посетили 78750 человек.

Как сообщают российские СМИ, это новый рекорд посещаемости домашних игр национальной команды.

Предыдущее достижение было установлено в октябре 1999 года на матче квалификации Евро-2000 между сборными России и Украины (78600).

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