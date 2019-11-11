На матче Россия - Бельгия ожидается аншлаг

Пресс-служба Российского футбольного союза отчиталась о продажах билетов на ближайший матч национальной сборной.

Напомним, что в субботу, 16 ноября, Россия примет Бельгию на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что на игре ожидается аншлаг - все билеты на поединок квалификации Евро-2020 проданы.

Если россияне выиграют с разницей более 2 голов, то выйдут на первое место в отборочной группе.

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