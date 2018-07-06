На матче Россия - Хорватия ожидается аншлаг

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На матче Россия - Хорватия ожидается аншлаг

На четвертьфинальном матче ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии ожидается аншлаг.

Как сообщают российские СМИ, все билеты на эту игру уже проданы. Встречу посетят порядка 7-10 тысяч иностранных болельщиков.

Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт".

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