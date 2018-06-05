На матче Россия - Турция ожидается аншлаг

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На матче Россия - Турция ожидается аншлаг

На товарищеском матче между сборными России и Турции ожидается аншлаг.

Как сообщает официальный твиттер российской национальной команды, все билеты на игру, которая состоится в Москве на "ВЭБ-Арене", проданы.

Напомним, что матч Россия – Турция состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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