На матче Россия - Турция ожидается аншлаг

На товарищеском матче между сборными России и Турции ожидается аншлаг.

Как сообщает официальный твиттер российской национальной команды, все билеты на игру, которая состоится в Москве на "ВЭБ-Арене", проданы.

Напомним, что матч Россия – Турция состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru