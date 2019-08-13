На матче "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив" будет использоваться VAR

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На матче "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив" будет использоваться VAR

На матче 6-го тура "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив" будет использована система видеопомощи арбитрам VAR.

Встречи состоятся 18 и 19 августа.

У "Спартака" после 5 туров 8 баллов и 7 место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА занимает 3 место в турнирной таблице. У "Локомотива" 10 очков и 6 позиция. "Динамо" с 5 баллами на 11 месте.

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