На матче "Спартак" - ЦСКА ожидается рекордное количество болельщиков

Завтра, 6 апреля, состоится матч 22-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА, на котором будет полный стадион болельщиков. Эта встреча может стать рекордной по посещаемости домашнего стадиона красно-белых.

"Ожидаем, что в пятницу все билеты на матч будут распроданы", - сообщила пресс-служба "Спартака",

ЦСКА также выкупил свою квоту.

Ранее рекорд был поставлен в октябре 2016 года на матче "Спартака" с ЦСКА. Тогда игру посетили 44 884 зрителя.

Не пропустите: В РФС дали оценку судейству в матче "Ахмат" - "Спартак"| http://soccernews.ru