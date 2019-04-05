На матче "Спартак" - ЦСКА ожидается рекордное количество болельщиков

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На матче "Спартак" - ЦСКА ожидается рекордное количество болельщиков

Завтра, 6 апреля, состоится матч 22-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА, на котором будет полный стадион болельщиков. Эта встреча может стать рекордной по посещаемости домашнего стадиона красно-белых. 

"Ожидаем, что в пятницу все билеты на матч будут распроданы", - сообщила пресс-служба "Спартака",

ЦСКА также выкупил свою квоту. 

Ранее рекорд был поставлен в октябре 2016 года  на матче "Спартака" с ЦСКА. Тогда игру посетили 44 884 зрителя.

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