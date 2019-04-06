На матче "Спартак" - ЦСКА произошла драка из-за шарфа с цитатой Глушакова

Сегодня, 6 апреля, "Спартак" принимает ЦСКА в рамках 22-го тура чемпионата России (0:2; второй тайм)

На фанатском секторе красно-белых во время первого тайма произошла серьезная драка. Есть пострадавшие.

Причиной конфликта стал шарф, с цитатой капитана "Спартака" Глушакова в адрес своей жены, которую ранее опубликовал канал Mash.

Напомним, недавно в сети появилось несколько аудиозаписей, на которых Денис Глушаков оскорбляет и угрожает жене.

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