На матче "Спартак" - ПАОК будут работать три тысячи силовиков

Три тысячи сотрудников полиции, Росгвардии и дружинников будут следить за порядком на ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и ПАОК.

Как сообщили городские власти, сотрудники МЧС России и кинологи со служебными собаками заранее обследуют стадион и прилегающую территорию.

Игра пройдет в Москве сегодня, 14 июля, начало - 20.30 по московскому времени. Первый матч завершился победой греков со счетом 3:2. | soccernews.ru