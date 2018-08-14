На матче "Спартак" - ПАОК будут работать три тысячи силовиков

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На матче "Спартак" - ПАОК будут работать три тысячи силовиковТри тысячи сотрудников полиции, Росгвардии и дружинников будут следить за порядком на ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и ПАОК.

Как сообщили городские власти, сотрудники МЧС России и кинологи со служебными собаками заранее обследуют стадион и прилегающую территорию.

Игра пройдет в Москве сегодня, 14 июля, начало - 20.30 по московскому времени. Первый матч завершился победой греков со счетом 3:2. | soccernews.ru

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