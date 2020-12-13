На матче "Тамбов" - "Рубин" не будут использоваться офсайдные линии VAR

В РФС заявили, что в игре между "Тамбовом" и "Рубином" не будут использоваться офсайдные линии VAR.

"Из-за сложных погодных условий персонал стадиона не успел нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий.

Таким образом, в этой игре не будет работать технология определения офсайда. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме", - говорится в заявлении РФС.

Матч между клубами начнется в 14:00 (мск).

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