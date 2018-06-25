На матче Уругвай - Россия раздадут бесплатную воду

На матче Чемпионата Мира по футболу между сборными России и Уругвая организована бесплатная раздача воды,

Как информирует правительство региона, это связано в связи с жаркой погодой, которая установилась в городе.

Матч пройдет на "Самара Арене" сегодня и начнется в 17.00 по московскому времени.

"В день матча ожидается жаркая погода. Поскольку на территорию стадиона запрещен пронос напитков и еды, принято решение организовать пункты бесплатной раздачи чистой питьевой воды", - сообщили власти.

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