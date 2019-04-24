На матче "Зенит" - "Динамо" фанаты устроили издевательский перформанс

На матче 25-го тура чемпионата России "Зенит" - "Динамо" (0:0; первый тайм), который проходит на "Газпром Арене", болельщики петербургской команды развернули огромный баннер с нарисованным на нем героем мультфильмов Дядей Степой.

На плече у нарисованного мужчины набита татуировка с эмблемой "Динамо", а на шее висит медаль, на которой написано: "За Кокорина". Перформанс направлен в адрес поклонников "Динамо".

Напомним, Кокорин выступал за "Динамо" с 2008 по 2013 год.

"Зенит" располагается на лидирующей позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 51 балл. "Динамо" с 28 очками занимает 12 строчку.

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