На матче "Зенит" - "Краснодар" будет использован VAR
Состоялось назначение арбитров на матчи 4-го тура Российской Премьер-Лиги. В центральном матче тура между "Зенитом" и "Краснодаром" будет использована система видеопомощи арбитрам (VAR).
3 августа (суббота)
"Урал" - "Ростов": судья - Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Антон Фролов (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).
"Крылья Советов" - "Локомотив": судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).
"Спартак" - "Динамо": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).
"Зенит" - "Краснодар": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); VAR - Виталий Мешков (Дмитров), AVAR - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).
4 августа (воскресенье)
"Тамбов" - "Арсенал": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Енютин (Москва).
"Рубин" - ЦСКА: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
"Сочи" - "Уфа": судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).
5 августа (понедельник)
"Ахмат" - "Оренбург": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Александр Гончар (Сочи).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|7
|3
|Краснодар
|3
|6
|4
|Урал
|3
|6
|5
|ЦСКА Москва
|3
|6
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|3
|4
|8
|Локомотив Москва
|3
|4
|9
|Динамо Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Тамбов
|3
|3
|13
|Ахмат
|2
|3
|14
|Крылья Советов
|3
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0