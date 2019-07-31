На матче "Зенит" - "Краснодар" будет использован VAR

Состоялось назначение арбитров на матчи 4-го тура Российской Премьер-Лиги. В центральном матче тура между "Зенитом" и "Краснодаром" будет использована система видеопомощи арбитрам (VAR).

3 августа (суббота)

"Урал" - "Ростов": судья - Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Антон Фролов (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).

"Крылья Советов" - "Локомотив": судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

"Спартак" - "Динамо": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

"Зенит" - "Краснодар": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); VAR - Виталий Мешков (Дмитров), AVAR - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).

4 августа (воскресенье)

"Тамбов" - "Арсенал": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

"Рубин" - ЦСКА: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

"Сочи" - "Уфа": судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).

5 августа (понедельник)

"Ахмат" - "Оренбург": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Александр Гончар (Сочи).

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