На матче "Зенит" - "Утрехт" будет аншлаг

Все билеты на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между "Зенитом" и "Утрехтом" проданы.

Встреча пройдёт на стадионе "Санкт-Петербург" в четверг, 24 августа. Начало игры в 19:00.

"Главная арена Петербурга начнёт принимать болельщиков за три часа до стартового свистка: всех гостей ждёт предматчевый "Фан-Променад", а также "Счастливый час" и шанс выиграть игровую футболку Паредеса", - сказали в клубе.

Напомним, первая игра завершилась победой голландцев со счетом 1:0.

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