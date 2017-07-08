На Мбаппе появился новый претендент

На 18-летнего форварда "Монако" Килиана Мбаппе появился новый претендент, информирует испанская пресса.

Сообщается, что перспективным нападающим заинтересовался туринский "Ювентус", который вполне будет готов заплатить за футболиста 100 миллионов евро. Однако учитывая конкуренцию за игрока и финансовые возможности клубов, претендующих на француза, "старой сеньоре" наверняка придется увеличивать свое предложение.

Напомним, Перес не готов соревноваться с ПСЖ по размеру оклада для Мбаппе. | soccernews.ru