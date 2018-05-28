На Мбаппе появился новый претендент

На форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, права на которого принадлежат "Монако", появился новый претендент.

Так, по сведениям испанской прессы, побороться за 19-летнего нападающего будет готов "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" внимательно следят за ситуацией с проблемами парижан с правилом финансового Fair Play, и в случае, если чемпион Франции будет вынужден отказаться от услуг перспективного игрока, "Юнайтед" планирует сделать предложение по нему.

Напомним, ПСЖ может отказаться от трансфера Мбаппе. | soccernews.ru