На Мбаппе появился новый претендент

Теги килиан мбаппеманчестер юнайтедпсжмонако

На Мбаппе появился новый претендентНа форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, права на которого принадлежат "Монако", появился новый претендент.

Так, по сведениям испанской прессы, побороться за 19-летнего нападающего будет готов "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" внимательно следят за ситуацией с проблемами парижан с правилом финансового Fair Play, и в случае, если чемпион Франции будет вынужден отказаться от услуг перспективного игрока, "Юнайтед" планирует сделать предложение по нему.

Напомним, ПСЖ может отказаться от трансфера Мбаппе. | soccernews.ru

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