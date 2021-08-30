На Месси чаще фолили за 31 минуту матча с "Реймсом", чем на любом другом футболисте за всю игру

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На Месси чаще фолили за 31 минуту матча с "Реймсом", чем на любом другом футболисте за всю игру

Фото твиттер ПСЖ

Дебют нападающего Лионеля Месси за ПСЖ ознаменовался грубой игрой со стороны соперников.

Футболист вышел на замену на 66-й минуте матча с "Реймсом" (2:0) и отыграл 31 минуту.

За это время на аргентинце сфолили три раза. Больше нарушений не собрал на себе ни один другой игрок ПСЖ за всю встречу.

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