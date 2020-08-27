На Месси претендуют только два клуба

Теги манчестер юнайтедманчестер ситибарселонапсжлионель месситрансферы

На Месси претендуют только два клуба

В гонке за капитаном "Барселоны" Лионелем Месси остаются всего два европейских топ-клуба.

По информации The Guardian, из борьбы за аргентинца уже вышел "Манчестер Юнайтед", поэтому остались в ней только "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Фаворитом считаются "горожане", которые готовы выкупить 33-летнего футболиста за адекватную сумму.

В то же время сам Месси хочет уйти из "Барсы" бесплатно, расторгнув контракт с каталонцами в одностороннем порядке.

Не пропустите: Ривалдо считает, что "Барселоне" нельзя отпускать Месси бесплатно. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" нацелился на полузащитника "Ниццы"

"Спартак" нацелился на полузащитника "Ниццы"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов