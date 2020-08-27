На Месси претендуют только два клуба

В гонке за капитаном "Барселоны" Лионелем Месси остаются всего два европейских топ-клуба.

По информации The Guardian, из борьбы за аргентинца уже вышел "Манчестер Юнайтед", поэтому остались в ней только "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Фаворитом считаются "горожане", которые готовы выкупить 33-летнего футболиста за адекватную сумму.

В то же время сам Месси хочет уйти из "Барсы" бесплатно, расторгнув контракт с каталонцами в одностороннем порядке.

Не пропустите: Ривалдо считает, что "Барселоне" нельзя отпускать Месси бесплатно. | http://soccernews.ru