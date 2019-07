На Месси пытались напасть на Ибице

Капитан "Барселоны" Лионель Месси угодил в неприятную ситуацию во время отдыха на Ибице.

32-летний аргентинец отдыхал с супругой Антонеллой Рокуццо в одном из развлекательных заведений острова, где на него попытался напасть неизвестный.

Звёздного футболиста защитил его охранник, который в итоге угомонил провокатора.

❗️Someone tried to attack #Messi at a concert in Ibiza, but security intervened before he could get touched. #ForçaBarça pic.twitter.com/Mivza7dglk