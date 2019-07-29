На Месси пытались напасть на Ибице

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На Месси пытались напасть на Ибице

Капитан "Барселоны" Лионель Месси угодил в неприятную ситуацию во время отдыха на Ибице.

32-летний аргентинец отдыхал с супругой Антонеллой Рокуццо в одном из развлекательных заведений острова, где на него попытался напасть неизвестный.

Звёздного футболиста защитил его охранник, который в итоге угомонил провокатора.

Напомним, что Месси вернётся к тренировкам с "Барсой" в ближайшую среду.

Не пропустите: Месси танцует и поет с женой на Ибице. | http://soccernews.ru
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