На "Месталье" ждут реабилитации: "Валенсия" принимает дерзкую "Сельту"
"Валенсия" – "Сельта"
Стадион: "Месталья" (Валенсия, Испания)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро (Андалусия)
Один из лидеров Ла Лиги "Валенсия" в рамках 15 тура на "Месталье" будет принимать галисийскую "Сельту". На данный момент соперников в турнирной таблице разделяют 13 пунктов. Тем не менее встреча вызывает огромный интерес, ведь обе команды удивили в поединках прошлого тура.
"Летучие мыши" в прошлые выходные потерпели первое поражение в сезоне. Причем ничего плохого встреча с "Хетафе" для валенсийцев не предвещала. Уже на 25-й минуте при счете 0:0 "городские" остались в меньшинстве, однако гости, владея мячом 79% времени, имея моменты, забить так и не смогли. А вот их соперник нашел время провести результативную атаку и добыть сенсационную победу.
До фиаско в Хетафе "Валенсия" шла в чемпионате без поражений. Две недели назад "летучие мыши" отобрали в домашней встрече очки у "Барселоны" (1:1). В целом же валенсийцы имеют в родных стенах пять побед в семи встречах. Стоит отметить, что грандам испанского футбола "Валенсия" в этом сезоне еще не проигрывала.
"Кельты" неделю назад смогли отобрать очки у лидера Ла Лиги, причем сделали это в сложных условиях – на "Камп Ноу". Хозяева больше владели мячом (64%), чаще (22-10) и точнее (7-5) били по воротам, но все равно не сумели взять три очка. Сначала пришлось отыгрываться самим, а потом смотреть, как это делает соперник – 2:2.
Таким образом, после 14 туров "Сельта" располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. Отставание от еврокубковой зоны составляет три балла, а от лидирующей "Барселоны" – 18. Отметим, что из семи гостевых противостояний футболисты Хуана Карлоса Унсуэ выиграли лишь два, уступив четырежды.
В прошлом сезоне Примеры оппоненты обменялись домашними викториями – 2:1 выиграла "Сельта" и 3:2 "Валенсия". В обеих встречах 1/8 финала Кубка Испании сильнее были галисийцы – 3:1 на "Месталье" и 2:1 на "Балаидосе".
Интересные факты противостояния "Валенсии" и "Сельты":
"Валенсия" не проигрывает в родных стенах 8 матчей кряду
"Сельта" забивает в гостях на протяжении 10 игр
В минувшем туре соперники синхронно потеряли очки в Ла Лиге
"Летучие мыши" опережают "кельтов" в турнирной таблице на 8 пунктов
Ориентировочные составы на игру:
"Валенсия": Нето – Монтойя, Паулиста, Везо, Гайя, Солер, Парехо, Кондогбия, Перейра, Родриго, Дзадза.
"Сельта": Бланко – Мальо, Фонтас, Кабраль, Хонни, Эрнандес, Лоботка, Васс, Систо, М.Гомес, Аспас.
Прогноз на матч "Валенсия" – "Сельта":
"Летучие мыши" в семи домашних противостояниях забили 17 голов, не сумев поразить лишь ворота "Атлетико". А вот "Сельта" отличилась во всех семи гостевых поединках Примеры. Есть смысл ожидать голы со стороны обеих команд, однако общие шансы на победу у "Валенсии" все же выше.
Букмекеры ставят в этом матче на "Валенсию". На победу хозяев поля предлагается коэффициент 1.70, а на викторию "кельтов" – 4.70. На ничью можно сделать ставку с хорошим предложением (коэффициент – 4.09).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|36
|2
|Валенсия
|15
|34
|3
|Реал Мадрид
|15
|31
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|30
|5
|Севилья
|15
|28
|6
|Вильярреал
|14
|21
|7
|Хетафе
|15
|20
|8
|Леганес
|15
|20
|9
|Реал Сосьедад
|14
|19
|10
|Сельта Виго
|15
|18
|11
|Бетис
|14
|18
|12
|Эйбар
|15
|18
|13
|Жирона
|14
|17
|14
|Леванте
|14
|16
|15
|Эспаньол
|14
|16
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|15
|15
|17
|Атлетик Бильбао
|14
|14
|18
|Алавес
|15
|12
|19
|Лас Пальмас
|15
|10
|20
|Малага
|14
|8