На "Месталье" ждут реабилитации: "Валенсия" принимает дерзкую "Сельту"

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На "Месталье" ждут реабилитации: "Валенсия" принимает дерзкую "Сельту"

"Валенсия" – "Сельта"

Стадион: "Месталья" (Валенсия, Испания)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро (Андалусия)

Один из лидеров Ла Лиги "Валенсия" в рамках 15 тура на "Месталье" будет принимать галисийскую "Сельту". На данный момент соперников в турнирной таблице разделяют 13 пунктов. Тем не менее встреча вызывает огромный интерес, ведь обе команды удивили в поединках прошлого тура.

"Летучие мыши" в прошлые выходные потерпели первое поражение в сезоне. Причем ничего плохого встреча с "Хетафе" для валенсийцев не предвещала. Уже на 25-й минуте при счете 0:0 "городские" остались в меньшинстве, однако гости, владея мячом 79% времени, имея моменты, забить так и не смогли. А вот их соперник нашел время провести результативную атаку и добыть сенсационную победу.

До фиаско в Хетафе "Валенсия" шла в чемпионате без поражений. Две недели назад "летучие мыши" отобрали в домашней встрече очки у "Барселоны" (1:1). В целом же валенсийцы имеют в родных стенах пять побед в семи встречах. Стоит отметить, что грандам испанского футбола "Валенсия" в этом сезоне еще не проигрывала.

"Кельты" неделю назад смогли отобрать очки у лидера Ла Лиги, причем сделали это в сложных условиях – на "Камп Ноу". Хозяева больше владели мячом (64%), чаще (22-10) и точнее (7-5) били по воротам, но все равно не сумели взять три очка. Сначала пришлось отыгрываться самим, а потом смотреть, как это делает соперник – 2:2.

Таким образом, после 14 туров "Сельта" располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. Отставание от еврокубковой зоны составляет три балла, а от лидирующей "Барселоны" – 18. Отметим, что из семи гостевых противостояний футболисты Хуана Карлоса Унсуэ выиграли лишь два, уступив четырежды.

В прошлом сезоне Примеры оппоненты обменялись домашними викториями – 2:1 выиграла "Сельта" и 3:2 "Валенсия". В обеих встречах 1/8 финала Кубка Испании сильнее были галисийцы – 3:1 на "Месталье" и 2:1 на "Балаидосе".

Интересные факты противостояния "Валенсии" и "Сельты":

"Валенсия" не проигрывает в родных стенах 8 матчей кряду   

"Сельта" забивает в гостях на протяжении 10 игр    

В минувшем туре соперники синхронно потеряли очки в Ла Лиге  

"Летучие мыши" опережают "кельтов" в турнирной таблице на 8 пунктов       

Ориентировочные составы на игру:

"Валенсия": Нето – Монтойя, Паулиста, Везо, Гайя, Солер, Парехо, Кондогбия, Перейра, Родриго, Дзадза.

"Сельта": Бланко – Мальо, Фонтас, Кабраль, Хонни, Эрнандес, Лоботка, Васс, Систо, М.Гомес, Аспас.

Прогноз на матч "Валенсия" – "Сельта":

"Летучие мыши" в семи домашних противостояниях забили 17 голов, не сумев поразить лишь ворота "Атлетико". А вот "Сельта" отличилась во всех семи гостевых поединках Примеры. Есть смысл ожидать голы со стороны обеих команд, однако общие шансы на победу у "Валенсии" все же выше.

Букмекеры ставят в этом матче на "Валенсию". На победу хозяев поля предлагается коэффициент 1.70, а на викторию "кельтов" – 4.70. На ничью можно сделать ставку с хорошим предложением (коэффициент – 4.09).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 15 34
3 Реал Мадрид 15 31
4 Атлетико Мадрид 14 30
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 14 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 15 18
11 Бетис 14 18
12 Эйбар 15 18
13 Жирона 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Депортиво Ла-Корунья 15 15
17 Атлетик Бильбао 14 14
18 Алавес 15 12
19 Лас Пальмас 15 10
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