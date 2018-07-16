На Милинковича-Савича появился еще один претендент из АПЛ

На полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича появился еще один претендент из английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, заинтересованность в подписании 23-летнего хавбека "орлов" проявил лондонский "Челси". Инициатором переезда серба на "Стэмфорд Бридж" выступает новоиспеченный главный тренер "аристократов" Маурицио Сарри.

В прошлом сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, в среду "Челси" планирует озвучить свое предложение Игуаину. | soccernews.ru