На Милинковича-Савича появился еще один претендент из АПЛ

Теги лациосергей милинкович-савиччелсимаурицио сарри

На Милинковича-Савича появился еще один претендент из АПЛНа полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича появился еще один претендент из английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, заинтересованность в подписании 23-летнего хавбека "орлов" проявил лондонский "Челси". Инициатором переезда серба на "Стэмфорд Бридж" выступает новоиспеченный главный тренер "аристократов" Маурицио Сарри.

В прошлом сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, в среду "Челси" планирует озвучить свое предложение Игуаину. | soccernews.ru

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