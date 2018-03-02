На Милинковича-Савича претендуют пять топ-клубов Европы

На полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича претендуют сразу пять топ-клубов Европы, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом побороться за 23-летнего хавбека "орлов" будут готовы мадридский "Реал", туринский "Ювентус", французский ПСЖ и английские "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за "Лацио".

Напомним, Кежман назвал Милинковича-Савича самым эффективным хавбеком Европы. | soccernews.ru