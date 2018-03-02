На Милинковича-Савича претендуют пять топ-клубов Европы

Теги сергей милинкович-савичлацио

На Милинковича-Савича претендуют пять топ-клубов ЕвропыНа полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича претендуют сразу пять топ-клубов Европы, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом побороться за 23-летнего хавбека "орлов" будут готовы мадридский "Реал", туринский "Ювентус", французский ПСЖ и английские "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за "Лацио".

Напомним, Кежман назвал Милинковича-Савича самым эффективным хавбеком Европы. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов