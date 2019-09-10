На модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели дело
Полиция Сан-Паулу выдвинула обвинения бразильской модели Наджиле Триндаде, которая заявляла, что ее изнасиловал нападающий ПСЖ Неймар. Об этом информирует AP.
По данным источника, девушке были предъявлены обвинения в мошенничестве, клевете и вымогательстве. Кроме того, бывший парень модели обвиняется в разглашении эротического контента.
Напомним, Триндаде несколько месяцев назад написала заявление на Неймара, обвинив его в изнасиловании. Футболист опроверг обвинения, сказав, что они переспали по обоюдному согласию.
В начале сентября этого года дело официально закрыли, признав форварда невиновным.
А еще: Неймар может покинуть ПСЖ в январе| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Игрок "Интера" Мартинес прокомментировал переход Икарди в ПСЖ
-
Бернардески может покинуть "Ювентус" этой зимой
-
Стадион "Санкт-Петербург" полностью соответствует требованиям УЕФА
-
"Монако" предложил Ариедо Брайде стать спортивным директором клуба
-
Брат Погба рассказал, с кем Поль обсуждал свой возможный переход в Примеру
-
Форвард "Крыльев Советов" Соболев заявил, что мечтает играть в АПЛ
-
Пике хочет пригласить игроков "Барселоны", "Реала" и "Атлетико" на Кубок Дэвиса
-
На модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели дело
-
Игрок "Ромы" Ундер из-за травмы выбыл на пять недель
-
Игроки "Рубина" поздравили с днем рождения главного тренера Шаронова
-
Уткин назвал Глушакова свиньей за критику в адрес Кафельникова
-
Колумбийские фанаты устроили кровавую разборку перед матчем
-
Хески рассказал, почему он плакал после перехода в "Ливерпуль"
-
Стала известна возможная дата дебюта Азара за "Реал"
-
Рамос рассказал о своей мечте
-
Скончался бывший защитник "Зенита" Гек
-
Диего Коста высказался об уходе Гризманна "Атлетико"
-
Рабьо выиграл суд у ПСЖ
-
Рамос оценил шансы ван Дейка на "Золотой мяч"
-
"Спартак" сыграет с бразильскими топ-клубами на Кубке Флориды