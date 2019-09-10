На модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели дело

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На модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели дело

Полиция Сан-Паулу выдвинула обвинения бразильской модели Наджиле Триндаде, которая заявляла, что ее изнасиловал нападающий ПСЖ Неймар. Об этом информирует AP.

По данным источника, девушке были предъявлены обвинения в мошенничестве, клевете и вымогательстве. Кроме того, бывший парень модели обвиняется в разглашении эротического контента.

Напомним, Триндаде несколько месяцев назад написала заявление на Неймара, обвинив его в изнасиловании. Футболист опроверг обвинения, сказав, что они переспали по обоюдному согласию.

В начале сентября этого года дело официально закрыли, признав форварда невиновным.

А еще: Неймар может покинуть ПСЖ в январе| http://soccernews.ru
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