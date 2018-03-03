На Модрича появился еще один претендент из АПЛ

Хавбек "Реала" Лука Модрич попал в сферу интересов "Арсенала", сообщает испанская пресса.

Напомним, что у Модрича уже есть опыт выступлений в АПЛ, с 2008 по 2012 год хорват играл за "Тоттенхэм".

Соглашение Модрича с "Реалом" рассчитано до июня 2020 года.

В текущем сезоне Модрич провел 30 матчей, отметился двумя голами и 3 ассистами.

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