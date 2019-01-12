На Модрича появился новый претендент

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На Модрича появился новый претендент

"Ювентус" рассматривает вариант с подписанием хавбека "Реала" Луки Модрича.

По сведениям SportMediaset, трансфер 33-летнего хорвата может состояться в летнее трансферное окно. Напомним, что ранее активный интерес к игроку проявлял "Интер".

Соглашение Модрича с клубом рассчитано до лета 2020 года и игрок не намерен его продлевать.

В нынешнем сезоне на счету Модрича один забитый мяч и четыре голевые передачи в 25 играх.

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