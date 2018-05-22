На Морату появился еще один претендент из Италии

Форвард "Челси" Альваро Мората может вернуться в Италию.

Как сообщает Sky Sports, в услугах испанца заинтересован "Милан", который ищет замену Николе Калиничу и Андре Силве.

Отмечается, что "россонери" хотят взять Морату в аренду с возможностью выкупа за 60 миллионов евро.

Читайте также: "Ювентус" рассчитывает усилить атаку двумя звездными игроками АПЛ. | http://soccernews.ru