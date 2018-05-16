На Морату появился претендент из Бундеслиги

Теги челсиборуссия дортмундальваро мората

На Морату появился претендент из БундеслигиНа форварда лондонского "Челси" Альваро Морату появился претендент из немецкой Бундеслиги, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, на 25-летнего нападающего "аристократов" нацелилась дортмундская "Боруссия". В стане "шершней" оценивают возможность подписания испанца уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Мората забил 15 мячей и сделал 6 результативных передач в 47 матчах за "Челси".

Напомним, "Боруссия" отказалась от подписания Балотелли. | soccernews.ru

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