На Морату появился претендент из Бундеслиги

На форварда лондонского "Челси" Альваро Морату появился претендент из немецкой Бундеслиги, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, на 25-летнего нападающего "аристократов" нацелилась дортмундская "Боруссия". В стане "шершней" оценивают возможность подписания испанца уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Мората забил 15 мячей и сделал 6 результативных передач в 47 матчах за "Челси".

Напомним, "Боруссия" отказалась от подписания Балотелли. | soccernews.ru