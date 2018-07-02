На него наступили: Тите рассказал о травме Неймара



Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что нападающий его команды Неймар не симулировал в матче Чемпионата Мира-2018 против Мексики (2:0).

"Я видел эпизод с Неймаром. На него наступили. Он хочет играть, но он не хочет, чтобы по нему бегали. Растет ли Неймар от игры к игре? Он не играл три с половиной месяца. На высшем уровне это очень много. Мы считаем, что спортсмену такого класса нужно поиграть в 4-5 матчах, чтобы набрать форму. Уже в прошлом матче он выглядел прекрасно, в том числе в тактическом плане. Что касается его настроя - главное, что ему нравится играть в футбол. Порой игроков что-то отвлекает, но сейчас он получает удовольствие от игры", - приводят слова Тите российские СМИ.

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