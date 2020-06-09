На Неймара могут подать в суд из-за гомофобии

Бразильскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Неймару грозит судебное разбирательство по обвинению в гомофобии, сообщает Terra.

По сведениям издания, ЛГБТ-активист Агрипино Магальес нанял юриста, который проверит, были ли гомофобными слова Неймара в адрес возлюбленного своей матери Тьяго Рамоса.

Ранее сообщалось, что форвард назвал Рамоса "гомосексуалистом". Неймар подозревает, что бойфренд поссорился с его матерью и она порезала ему руку. Впрочем, мама Неймара утверждает, что Рамос поранился из-за падения с лестницы.

Напомним, что Неймар выступал за "Барселону" на протяжении четырех лет, а летом 2017 года перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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