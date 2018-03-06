На Неймара появился еще один претендент

На форварда французского ПСЖ Неймара появился еще один претендент, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что этим летом побороться за 26-летнего нападающего парижан, если тот таки изъявит желание сменить клубную прописку, будет готов английский "Манчестер Юнайтед". Подписать бразильца "красным дьяволам" выразился помочь их титульный спонсор "Chevrolet".

В нынешнем сезоне Неймар забил 29 мячей и сделал 19 результативных передач в 30 матчах за ПСЖ.

Напомним, Камачо высказался о возможном переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru