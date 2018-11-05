На Николя Пепе претендуют шесть топ-клубов

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На Николя Пепе претендуют шесть топ-клубов

На вингера французского "Лилля" Николя Пепе претендуют сразу шесть топ-клубов, сообщает Telefoot.

По информации источника, интерес к 23-летнему ивуарийцу проявляют "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Арсенал", "Челси", "Барселона" и "Атлетико".

Трансфер перспективного футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

В этом сезоне Пепе сыграл за "Лилль" 13 матчей, забил 8 голов и сделал 7 ассистов. Его контракт с "догами" рассчитан до 2022 года.

Не пропустите: "Атлетико" включился в борьбу за звезду чемпионата Франции. | http://soccernews.ru

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