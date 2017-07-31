На новом стадионе "Атлетико" завершили монтаж крыши

Теги атлетико мадрид

На новом стадионе "Атлетико" завершили монтаж крышиВ Мадриде продолжается строительство нового стадиона "Атлетико". Как сообщает местная пресса, на арене "Ванда Метрополитано" уже завершили монтаж крыши.

Ожидается, что первая игра на новом стадионе состоится 16 или 17 сентября.

Напомним, что арена будет вмещать 68 тысяч болельщиков.

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