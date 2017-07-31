На новом стадионе "Атлетико" завершили монтаж крыши

В Мадриде продолжается строительство нового стадиона "Атлетико". Как сообщает местная пресса, на арене "Ванда Метрополитано" уже завершили монтаж крыши.

Ожидается, что первая игра на новом стадионе состоится 16 или 17 сентября.

Напомним, что арена будет вмещать 68 тысяч болельщиков.

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