На новом стадионе "Тоттенхэма" провели тестовый матч
Новый стадион "Тоттенхэма" принял первую тестовую игру.
Как сообщает твиттер клуба, на новой арене прошла игра между юношескими командами "Тоттенхэма" и "Саутгемптона".
The first ever goal at our new home.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 24 марта 2019 г.
⚪️ #THFC 1-0 #SaintsFC #SpursNewStadium pic.twitter.com/55RE4uputp
Первая официальная игра состоится 3 апреля. В 31-м туре АПЛ "шпоры" примут "Кристал Пэлас".
Напомним, что новый стадион вмещает около 62 тысяч зрителей. Ранее "Тоттенхэм" принимал домашние матчи на "Уайт Харт Лейн".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14