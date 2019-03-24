На новом стадионе "Тоттенхэма" провели тестовый матч

Новый стадион "Тоттенхэма" принял первую тестовую игру.

Как сообщает твиттер клуба, на новой арене прошла игра между юношескими командами "Тоттенхэма" и "Саутгемптона".

Первая официальная игра состоится 3 апреля. В 31-м туре АПЛ "шпоры" примут "Кристал Пэлас".

Напомним, что новый стадион вмещает около 62 тысяч зрителей. Ранее "Тоттенхэм" принимал домашние матчи на "Уайт Харт Лейн".

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