На Обамеянга появился еще один претендент из АПЛ

На форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга появился еще один претендент из английской Премьер-Лиги.

Как информирует Daily Express, услугами 28-летнего нападающего "шершней" заинтересовался "Ливерпуль". В переговорах по габонцу "красные" могут задействовать своего главного тренера Юргена Клоппа, с которым футболист работал вместе в Дортмунде.

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 17 мячей и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах за "Боруссию".