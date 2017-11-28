На Обамеянга появился еще один претендент из АПЛ

Теги юрген клоппборуссия дортмундпьер-эмерик обамеянгливерпуль

На Обамеянга появился еще один претендент из АПЛНа форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга появился еще один претендент из английской Премьер-Лиги.

Как информирует Daily Express, услугами 28-летнего нападающего "шершней" заинтересовался "Ливерпуль". В переговорах по габонцу "красные" могут задействовать своего главного тренера Юргена Клоппа, с которым футболист работал вместе в Дортмунде.

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 17 мячей и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах за "Боруссию".

Напомним, за Обамеянга готова побороться "Барселона". | soccernews.ru 

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