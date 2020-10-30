На объекте владельца "Спартака" произошла массовая драка
На стройке ЖК "Тушино 2018" произошла массовая драка.
Стоит отметить, что ЖК принадлежит владельцу "Спартака" Леониду Федуну.
Прибывшие сотрудники полиции задержали 35 человек. Сейчас они все доставлены в ОВД "Покровское Стрешнево".
По какой причине произошла драка - пока неизвестно.
А еще: В тульском "Арсенале" три сомнительных теста на коронавирус| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Комментаторы "Матч ТВ" извинились за шутку про Тедеско в своем шоу
-
"Шахтер" разгромил "Мариуполь" в матче УПЛ и поднялся на второе место
-
Крыховяк высказался о слухах о конфликте с главным тренером "Локо" Николичем
-
Евсеев рассказал о звонке Юрия Семина после поражения "Уфы" в матче с "Зенитом"
-
Моуринью: "Тоттенхэм" должен понять, что Бэйл уже не тот игрок, что был семь лет назад"
-
Комментатор Казанский высказался о реакции людей на его шутку про Тедеско
-
Куман высказался об игроке "Барселоны" Фати
-
Куман высказался об игроке "Барселоны" Фати
-
Суарес пропустит матч Ла Лиги с "Осасуной"
-
"Едем на работу". Ибрагимович показал видео поездки на байке
-
На объекте владельца "Спартака" произошла массовая драка
-
Марадона высказался высказался о пандемии коронавируса
-
Защитник "Спартака" Рассказов рассказал о разногласиях с Тедеско
-
1
Роналду излечился от коронавируса
-
Молодым голкипером "Шахтера" Трубиным интересуются два топ-клуба АПЛ
-
В матче "Спартак" - "Ростов" сменился арбитр
-
Гвардиола ответил на вопрос о возвращении в "Барселону"
-
"Интер" нацелился на экс-защитника "Спартака"
-
Куман прокомментировал уход Бартомеу с поста президента "Барселоны"
-
Тедеско объяснил, почему болеет за российские команды в еврокубках