На объекте владельца "Спартака" произошла массовая драка

Теги спартак москва

На объекте владельца "Спартака" произошла массовая драка

На стройке ЖК "Тушино 2018" произошла массовая драка.

Стоит отметить, что ЖК принадлежит владельцу "Спартака" Леониду Федуну.

Прибывшие сотрудники полиции задержали 35 человек. Сейчас они все доставлены в ОВД "Покровское Стрешнево".

По какой причине произошла драка - пока неизвестно.

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