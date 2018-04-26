На Облака претендуют четыре европейских топ-клуба

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На Облака претендуют четыре европейских топ-клубаНа голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака претендуют сразу четыре европейских топ-клуба, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, в подписании 25-летнего вратаря "матрасников" заинтересованы "Ливерпуль", лондонский "Арсенал", туринский "Ювентус" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне Облак пропустил 23 мяча в 43 играх за "Атлетико". Сумма отступных, прописанная в его контракте, равняется 100 миллионам евро.

Напомним, сегодня "Атлетико" сыграет против "Арсенала". | soccernews.ru

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