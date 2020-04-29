На "Олд Траффорд" появятся стоячие места

1 Теги манчестер юнайтед

На "Олд Траффорд" появятся стоячие места

"Манчестер Юнайтед" получил разрешение на установку 1,5 тысяч стоячих мест на "Олд Траффорд".

"Для нас в приоритете здоровье фанатов. Возможно, кто-то подумает, что это странно говорить сейчас о планах по стадиону, однако мы хотим, чтобы после возобновления сезона болельщики чувствовали себя в безопасности", - заявил исполнительный директор "МЮ" Ричард Арнольд.

Напомним, что стоячие места на стадионах в Англии были запрещены после трагедии на стадионе "Хиллсборо", в результате которой в 1989 году погибло 96 болельщиков "Ливерпуля".

"Олд Траффорд" был построен в 1909 году. Вместимость стадиона составляет 76 тысяч.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пьяное английское быдло(оснонвные фанаты МЮ) будет падать сверху!

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