На "Олд Траффорд" спустя четверть века: "Брайтон" погостит у "Манчестер Юнайтед"

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На "Олд Траффорд" спустя четверть века: "Брайтон" погостит у "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон"

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер, Англия)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Нил Суорбрик (Престон)

Субботнюю программу игр 13 тура английской Премьер-лиги украсит поединок на "Олд Траффорд", где "Манчестер Юнайтед" примет новичка сильнейшего дивизиона "Брайтон". С момента последней встречи команд (23.01.1993) прошло почти 25 лет. В прошлом веке соперники провели между собой 15 матчей и только в одном победу одержали "чайки".

"Манчестер Юнайтед" подходит к поединку против новичка элитного дивизиона не в лучшем расположении духа. В минувшую среду команда Жозе Моуринью проиграла "Базелю" в Лиге чемпионов со счетом 0:1, хотя по соотношению голевых моментов обязана была переигрывать швейцарцев. Впрочем, беспокоиться фанатам "красных дьяволов" пока что не о чем, ведь манкунианцы имеют хорошие общие показатели в группе и вряд ли уступят первое место. А вот в Премьер-лиге "Юнайтед" продолжает погоню за соседями из "Сити". На данный момент отставание от "горожан" составляет 8 пунктов. Это означает, что терять очки в матче против  "Брайтона" манкунианцы не имеют право.

Стоит отметить, что "Манчестер Юнайтед" является лучшей домашней командой в АПЛ, имея стопроцентный показатель побед в родных стенах после шести матчей. Разница мячей в играх на "Олд Траффорд" составляет 19:1. В лазарете команды находятся защитники Фил Джонс и Эрик Байи. А вот Златан Ибрагимович с каждым матчем набирает форму, однако играть со старта еще не готов.

"Брайтон" на удивление быстро адаптировался к Премьер-лиге. Сейчас команда идет на девятой позиции. Причем перед матчем с «Юнайтед» южане имеют неплохую серию из пяти матчей без поражений. За этот период дома "чайки" завершили вничью матчи с "Эвертоном" и "Саутгемптоном" со счетом 1:1, а также сыграли 2:2 со "Сток Сити". В тоже время на выезде "Брайтон" выиграл оба предыдущих матча – у "Суонси" (1:0) и "Вест Хэма" (3:0). Кадровые проблемы у команды Криса Хьютона практически отсутствуют. Лишь Стив Сидвелл в последнее время не тренировался с командой.

"Манчестер Юнайтед" и "Брайтон" впервые пересекутся в рамках Премьер-лиги, которая основана в 1992 году. В последний раз "красные дьяволы" пересекались с "чайками" в сезоне 1992/93, причем и в Кубке лиги, и в Кубке Англии. В обоих случаях дальше проходили манкунианцы.

Интересные факты противостояния "Манчестера Юнайтед" и "Брайтона":

Последняя встреча команд состоялась почти 25 лет назад

"Манчестер Юнайтед" никогда не проигрывал "Брайтону" на своем поле

Единственную победу над манкунианцами "Брайтон" добыл в ноябре 1982 года  

Беспроигрышная серия "чаек" длится 5 игр

Ориентировочные составы на игру:

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Валенсия, Рохо, Смоллинг, Янг, Матич, Погба, Мартиаль, Мата, Рэшфорд, Лукаку.

"Брайтон": Райан – Бруно, Даффи, Данк, Бонг, Нокар, Стифенс, Преппер, Искьердо, Гросс, Мюррей.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Брайтон":

Фаворит в матче очевиден. "Манчестер Юнайтед" выглядит дома очень солидно, и практически не пропускает. "Брайтон" хоть и неплохо играл в последнее время, однако топовым клубам в нынешнем сезоне проигрывал, хотя и много не пропускал. 

Букмекеры уверены в победе манкунианцев, предлагая на их победу коэффициент – 1.21. Успех гостей оценивается очень скромно – коэффициент от 15.00. Хорошая ставка и на ничейный исход (средний коэффициент – 7.30).       

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Тоттенхэм 13 24
5 Ливерпуль 13 23
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Лестер Сити 13 14
12 Борнмут 13 14
13 Ньюкасл Юнайтед 13 14
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
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