На "Олд Траффорд" спустя четверть века: "Брайтон" погостит у "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон"
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер, Англия)
Начало матча: 18:00
Арбитр: Нил Суорбрик (Престон)
Субботнюю программу игр 13 тура английской Премьер-лиги украсит поединок на "Олд Траффорд", где "Манчестер Юнайтед" примет новичка сильнейшего дивизиона "Брайтон". С момента последней встречи команд (23.01.1993) прошло почти 25 лет. В прошлом веке соперники провели между собой 15 матчей и только в одном победу одержали "чайки".
"Манчестер Юнайтед" подходит к поединку против новичка элитного дивизиона не в лучшем расположении духа. В минувшую среду команда Жозе Моуринью проиграла "Базелю" в Лиге чемпионов со счетом 0:1, хотя по соотношению голевых моментов обязана была переигрывать швейцарцев. Впрочем, беспокоиться фанатам "красных дьяволов" пока что не о чем, ведь манкунианцы имеют хорошие общие показатели в группе и вряд ли уступят первое место. А вот в Премьер-лиге "Юнайтед" продолжает погоню за соседями из "Сити". На данный момент отставание от "горожан" составляет 8 пунктов. Это означает, что терять очки в матче против "Брайтона" манкунианцы не имеют право.
Стоит отметить, что "Манчестер Юнайтед" является лучшей домашней командой в АПЛ, имея стопроцентный показатель побед в родных стенах после шести матчей. Разница мячей в играх на "Олд Траффорд" составляет 19:1. В лазарете команды находятся защитники Фил Джонс и Эрик Байи. А вот Златан Ибрагимович с каждым матчем набирает форму, однако играть со старта еще не готов.
"Брайтон" на удивление быстро адаптировался к Премьер-лиге. Сейчас команда идет на девятой позиции. Причем перед матчем с «Юнайтед» южане имеют неплохую серию из пяти матчей без поражений. За этот период дома "чайки" завершили вничью матчи с "Эвертоном" и "Саутгемптоном" со счетом 1:1, а также сыграли 2:2 со "Сток Сити". В тоже время на выезде "Брайтон" выиграл оба предыдущих матча – у "Суонси" (1:0) и "Вест Хэма" (3:0). Кадровые проблемы у команды Криса Хьютона практически отсутствуют. Лишь Стив Сидвелл в последнее время не тренировался с командой.
"Манчестер Юнайтед" и "Брайтон" впервые пересекутся в рамках Премьер-лиги, которая основана в 1992 году. В последний раз "красные дьяволы" пересекались с "чайками" в сезоне 1992/93, причем и в Кубке лиги, и в Кубке Англии. В обоих случаях дальше проходили манкунианцы.
Интересные факты противостояния "Манчестера Юнайтед" и "Брайтона":
Последняя встреча команд состоялась почти 25 лет назад
"Манчестер Юнайтед" никогда не проигрывал "Брайтону" на своем поле
Единственную победу над манкунианцами "Брайтон" добыл в ноябре 1982 года
Беспроигрышная серия "чаек" длится 5 игр
Ориентировочные составы на игру:
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Валенсия, Рохо, Смоллинг, Янг, Матич, Погба, Мартиаль, Мата, Рэшфорд, Лукаку.
"Брайтон": Райан – Бруно, Даффи, Данк, Бонг, Нокар, Стифенс, Преппер, Искьердо, Гросс, Мюррей.
Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Брайтон":
Фаворит в матче очевиден. "Манчестер Юнайтед" выглядит дома очень солидно, и практически не пропускает. "Брайтон" хоть и неплохо играл в последнее время, однако топовым клубам в нынешнем сезоне проигрывал, хотя и много не пропускал.
Букмекеры уверены в победе манкунианцев, предлагая на их победу коэффициент – 1.21. Успех гостей оценивается очень скромно – коэффициент от 15.00. Хорошая ставка и на ничейный исход (средний коэффициент – 7.30).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|12
|34
|2
|Манчестер Юнайтед
|13
|29
|3
|Челси
|13
|26
|4
|Тоттенхэм
|13
|24
|5
|Ливерпуль
|13
|23
|6
|Арсенал Лондон
|12
|22
|7
|Бернли
|12
|22
|8
|Уотфорд
|13
|21
|9
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|16
|10
|Хаддерсфилд Таун
|12
|15
|11
|Лестер Сити
|13
|14
|12
|Борнмут
|13
|14
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|14
|14
|Саутгемптон
|12
|13
|15
|Сток Сити
|13
|13
|16
|Эвертон
|12
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|13
|11
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|10
|19
|Суонси Сити
|13
|9
|20
|Кристал Пэлас
|13
|8