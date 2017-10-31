На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" – "Бенфика"

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер, Англия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Гедиминас Мажейка (Литва)

В четвертом туре группы "А" самого престижного клубного европейского турнира, лидер квартета "Манчестер Юнайтед" примет лиссабонскую "Бенфику", которая на данный момент не имеет ни единого очка. В трех матчах этой стадии турнира "орлы" забили один гол, а пропустили восемь, в связи с чем считаются очевидными аутсайдерами предстоящей встречи.

Манкунианцы проводят по-настоящему отличный сезон. Подопечные Жозе Моуриньо блистательно выступают как в национальном чемпионате, сражаясь за лидерство в таблице, так и на еврокубковых аренах, одержав победу во всех трех поединках Лиги Чемпионов, пропустив лишь однажды от московского ЦСКА.

Что касается последних результатов "МЮ", то хочется подчеркнуть, что команда последний свой поединок проводила в рамках чемпионата Англии с весьма грозным оппонентом – "Тоттенхемом", и в родных стенах удалось-таки переиграть "шпор", с минимальным счетом 1:0, благодаря голу Марсьяля. После этой победы, болельщики манкунианцев наверняка уже позабыли о выездном поражении от "Хаддерсфилда" со счетом 1:2. Наиболее же продуктивным футболистом у "красных дьяволов" по-прежнему является Ромелу Лукаку с 7 забитыми мячами.

Несмотря на то, что в чемпионате Португалии "Бенфика" занимает 3-ю позицию в турнирной таблице, показывая весьма неплохой футбол, на уровне Европы команда, к сожалению, выглядит посредственно. Три поражения в группе, где многие пророчили "орлам" выход в плей-офф без каких-либо проблем вслед за "МЮ" – крайне печальный результат.

Что касается последних результатов лиссабонского коллектива, то хочется сказать, что в Лиге Чемпионов за три проведенных поединка, команда лишь однажды сумела поразить ворота своего оппонента, а случилось это в матче с московским ЦСКА, когда в родных стенах, "Бенфика" забила один единственный гол, в самом первом туре. В национальном чемпионате же с результативностью проблем особых нет, за 10 игр забито 20 мячей, а самым продуктивным футболистом является Жонас с 12 забитыми голами.

Напомним, что в первом матче между командами, который состоялся две недели назад, минимальную победу со счетом 1:0 отпраздновал "Манчестер Юнайтед".

Интересные факты противостояния "Манчестера Юнайтед" и "Бенфики":

В 10 матчах против манкунианцев "Бенфика" выиграла только раз

"Манчестер Юнайтед" выиграл все 7 матчей текущего сезона на своем поле

В группе "Бенфика" проиграла все три встречи

На "Олд Траффорд" манкунианцы четырежды обыгрывали "Бенфику" и один раз сыграли вничью

Ориентировочные составы на игру:

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Дармиан, Линделёф, Джонс, Блинд, Эррера, Матич, Марсьяль, Мата, Лингард, Лукаку.

"Бенфика": Свилар – Дуглас, Диаш, Лопес, Гримальдо, Пицци, Фейса, Сальвио, Серви, Сеферович, Жонас.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Бенфика":

Подопечные Жозе Моуриньо не должны оставлять ни единого шанса гостям, но и "Бенфике" терять уже нече

го. В случае поражения, а оно более чем вероятно, португальцам придется сосредоточиться на борьбе за путевку в Лигу Европы. Впрочем, не исключено, что "орлы" уже готовы к этому.

Букмекеры уверены в победе манкунианцев, предлагая на их победу коэффициент – 1.32. Успех "Бенфики" оценивается куда скромнее – коэффициент 9.70. Хорошая ставка и на ничейный исход (средний коэффициент – 5.40).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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