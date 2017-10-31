На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" – "Бенфика"
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер, Англия)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Гедиминас Мажейка (Литва)
В четвертом туре группы "А" самого престижного клубного европейского турнира, лидер квартета "Манчестер Юнайтед" примет лиссабонскую "Бенфику", которая на данный момент не имеет ни единого очка. В трех матчах этой стадии турнира "орлы" забили один гол, а пропустили восемь, в связи с чем считаются очевидными аутсайдерами предстоящей встречи.
Манкунианцы проводят по-настоящему отличный сезон. Подопечные Жозе Моуриньо блистательно выступают как в национальном чемпионате, сражаясь за лидерство в таблице, так и на еврокубковых аренах, одержав победу во всех трех поединках Лиги Чемпионов, пропустив лишь однажды от московского ЦСКА.
Что касается последних результатов "МЮ", то хочется подчеркнуть, что команда последний свой поединок проводила в рамках чемпионата Англии с весьма грозным оппонентом – "Тоттенхемом", и в родных стенах удалось-таки переиграть "шпор", с минимальным счетом 1:0, благодаря голу Марсьяля. После этой победы, болельщики манкунианцев наверняка уже позабыли о выездном поражении от "Хаддерсфилда" со счетом 1:2. Наиболее же продуктивным футболистом у "красных дьяволов" по-прежнему является Ромелу Лукаку с 7 забитыми мячами.
Несмотря на то, что в чемпионате Португалии "Бенфика" занимает 3-ю позицию в турнирной таблице, показывая весьма неплохой футбол, на уровне Европы команда, к сожалению, выглядит посредственно. Три поражения в группе, где многие пророчили "орлам" выход в плей-офф без каких-либо проблем вслед за "МЮ" – крайне печальный результат.
Что касается последних результатов лиссабонского коллектива, то хочется сказать, что в Лиге Чемпионов за три проведенных поединка, команда лишь однажды сумела поразить ворота своего оппонента, а случилось это в матче с московским ЦСКА, когда в родных стенах, "Бенфика" забила один единственный гол, в самом первом туре. В национальном чемпионате же с результативностью проблем особых нет, за 10 игр забито 20 мячей, а самым продуктивным футболистом является Жонас с 12 забитыми голами.
Напомним, что в первом матче между командами, который состоялся две недели назад, минимальную победу со счетом 1:0 отпраздновал "Манчестер Юнайтед".
Интересные факты противостояния "Манчестера Юнайтед" и "Бенфики":
В 10 матчах против манкунианцев "Бенфика" выиграла только раз
"Манчестер Юнайтед" выиграл все 7 матчей текущего сезона на своем поле
В группе "Бенфика" проиграла все три встречи
На "Олд Траффорд" манкунианцы четырежды обыгрывали "Бенфику" и один раз сыграли вничью
Ориентировочные составы на игру:
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Дармиан, Линделёф, Джонс, Блинд, Эррера, Матич, Марсьяль, Мата, Лингард, Лукаку.
"Бенфика": Свилар – Дуглас, Диаш, Лопес, Гримальдо, Пицци, Фейса, Сальвио, Серви, Сеферович, Жонас.
Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Бенфика":
Подопечные Жозе Моуриньо не должны оставлять ни единого шанса гостям, но и "Бенфике" терять уже нече
го. В случае поражения, а оно более чем вероятно, португальцам придется сосредоточиться на борьбе за путевку в Лигу Европы. Впрочем, не исключено, что "орлы" уже готовы к этому.
Букмекеры уверены в победе манкунианцев, предлагая на их победу коэффициент – 1.32. Успех "Бенфики" оценивается куда скромнее – коэффициент 9.70. Хорошая ставка и на ничейный исход (средний коэффициент – 5.40).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|4
|12
|2
|Базель
|4
|6
|3
|ЦСКА Москва
|4
|6
|4
|Бенфика
|4
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|4
|12
|2
|Бавария Мюнхен
|4
|9
|3
|Селтик
|4
|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Рома
|4
|8
|2
|Челси
|4
|7
|3
|Атлетико Мадрид
|4
|3
|4
|Карабах
|4
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|4
|10
|2
|Ювентус
|4
|7
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|4
|4
|Олимпиакос Пирей
|4
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|5
|2
|Спартак Москва
|3
|5
|3
|Севилья
|3
|4
|4
|Марибор
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|3
|9
|2
|Шахтер Донецк
|3
|6
|3
|Наполи
|3
|3
|4
|Фейеноорд
|3
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|3
|9
|2
|РБ Лейпциг
|3
|4
|3
|Порту
|3
|3
|4
|Монако
|3
|1
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|3
|7
|2
|Реал Мадрид
|3
|7
|3
|Боруссия Дортмунд
|3
|1
|4
|АПОЭЛ
|3
|1