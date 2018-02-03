На "Опель Арену" с карнавальным настроением: "Бавария" проэкзаменует "Майнц"

"Майнц 05" – "Бавария"

Стадион: "Опель Арена" (Майнц, Германия)

Начало матча: 17:30

Арбитр: Сёрен Шторкс (Велен)

Двадцать первый тур немецкой Бундеслиги продолжится в субботу матчем с участием лидера турнирной таблицы. Мюнхенская "Бавария" отправится в гости к "Майнцу", против которого достаточно успешно играет последние годы на "Опель Арене". В предстоящем противостоянии действующий чемпион Германии снова считается фаворитом, имея в своем активе на данный момент девятиматчевую победную серию.

"Майнц" перед этим туром занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Он всего в трех баллах от зоны стыковых матчей и в четырех очках от зоны прямого вылета. Похоже, что борьба за выживание становится основной целью для "карнавальников" в этом сезоне. Команда Сандро Шварца никак не может стабилизировать результаты и сделать шаги в середину таблицы.

В прошлом туре "Майнц" выступал на выезде против леверкузенского "Байера" и при подавляющем преимуществе хозяев поля уступил со счетом 0:2. Первый тайм гости еще умудрялись как-то справляться со шквалом атак "фармацевтов", а вот после перерыва хозяева все же сумели подобрать ключи к воротам "карнавальников". К слову, это было пятое поражение "Майнца" за восемь последних матчей в чемпионате.

Тем не менее, на своем поле команда Сандро Шварца играет намного лучше, чем на выезде. "Майнц" выиграл пять из восьми последних поединков в родных стенах. А 16 из 20 своих очков или 80% всех баллов, "карнавальники" набрали именно в домашних встречах.

Мюнхенский клуб уверенно лидирует в чемпионате Германии, на 16 очков опережая ближайших преследователей – "Байер" и "Шальке". В минувшую субботу подопечные Юппа Хайнкеса разгромили на своем поле "Хоффенхайм" со счетом 5:2. Причем по ходу матча чемпион уступал со счетом 0:2, но еще до перерыва сумел отыграться, а во втором тайме забил три мяча и довел дело до победы. Кстати, победную точку в этой игре поставил купленный в начале января у "Хоффенхайма" Сандро Вагнер. Это был первый гол 30-летнего форварда за "Баварию" в Бундеслиге. Интересно, что карьеру он начинал как раз в мюнхенском клубе, откуда в 2008 году бесплатно перешел в "Дуйсбург", а теперь вернулся в клуб за 13 млн. евро.

На выезде "Бавария" сыграла в этом сезоне 10 матчей, в которых 7 раз праздновала победу при 1 ничьей и 2 поражениях. В трех последних матчах на выезде мюнхенская команда неизменно побеждала и пропустила только 1 гол при 5 забитых.

В первом круге действующий чемпион без особых проблем обыграл "Майнц", отправив в его ворота четыре безответных мяча. Это была девятая победа "Баварии" над "карнавальниками" за 11 последних матчей. А на выезде мюнхенцы не проигрывают "Майнцу" с ноября 2011 года, одержав с тех пор пять побед с общим счетом 13:2.

Интересные факты противостояния "Майнца 05" и "Баварии":

"Бавария" выиграла у "Майнца" пять последних матчей на "Опель Арене"

Последняя победа "карнавальников" над мюнхенцами датирована 2 марта 2016 года

Победная серия "Баварии" во всех турнирах насчитывает 9 игр

В родных стенах "Майнц" не пропускал в 2 из 10 матчей сезона

Ориентировочные составы на игру:

"Майнц 05": Центнер – Гбамен, Хак, Диалло, Йонг, Хольтманн, Донати, Латца, Максим, Муто, Куайсон.

"Бавария": Ульрайх – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Хамес, Рибери, Роббен, Мюллер, Вагнер.

Прогноз на матч "Майнц 05" – "Бавария":

"Майнц" – домашняя команда, которая находится поблизости от зоны вылета. Хозяевам поля кровь из носа необходимо набирать очки в ближайшее время. Но "Бавария" отменно играет в гостях, находится в прекрасной форме и нет оснований полагать, что в этом матче обязательно потеряет очки. Хотя наверняка "карнавальники" сумеют хотя бы один раз забить баварцам.

В предстоящем матче букмекеры отдают солидное преимущество "Баварии". На победу гостей средний коэффициент составляет 1.32 баллов, в то время как для "Майнца" этот показатель равен 10 баллам. Что касается ничьей, то она оценивается в 6 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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