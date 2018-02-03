На "Опель Арену" с карнавальным настроением: "Бавария" проэкзаменует "Майнц"

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На "Опель Арену" с карнавальным настроением: "Бавария" проэкзаменует "Майнц"

"Майнц 05" – "Бавария"

Стадион: "Опель Арена" (Майнц, Германия)

Начало матча: 17:30

Арбитр: Сёрен Шторкс (Велен)

Двадцать первый тур немецкой Бундеслиги продолжится в субботу матчем с участием лидера турнирной таблицы. Мюнхенская "Бавария" отправится в гости к "Майнцу", против которого достаточно успешно играет последние годы на "Опель Арене". В предстоящем противостоянии действующий чемпион Германии снова считается фаворитом, имея в своем активе на данный момент девятиматчевую победную серию.

"Майнц" перед этим туром занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Он всего в трех баллах от зоны стыковых матчей и в четырех очках от зоны прямого вылета. Похоже, что борьба за выживание становится основной целью для "карнавальников" в этом сезоне. Команда Сандро Шварца никак не может стабилизировать результаты и сделать шаги в середину таблицы.

В прошлом туре "Майнц" выступал на выезде против леверкузенского "Байера" и при подавляющем преимуществе хозяев поля уступил со счетом 0:2. Первый тайм гости еще умудрялись как-то справляться со шквалом атак "фармацевтов", а вот после перерыва хозяева все же сумели подобрать ключи к воротам "карнавальников". К слову, это было пятое поражение "Майнца" за восемь последних матчей в чемпионате.

Тем не менее, на своем поле команда Сандро Шварца играет намного лучше, чем на выезде. "Майнц" выиграл пять из восьми последних поединков в родных стенах. А 16 из 20 своих очков или 80% всех баллов, "карнавальники" набрали именно в домашних встречах.

Мюнхенский клуб уверенно лидирует в чемпионате Германии, на 16 очков опережая ближайших преследователей – "Байер" и "Шальке". В минувшую субботу подопечные Юппа Хайнкеса разгромили на своем поле "Хоффенхайм" со счетом 5:2. Причем по ходу матча чемпион уступал со счетом 0:2, но еще до перерыва сумел отыграться, а во втором тайме забил три мяча и довел дело до победы. Кстати, победную точку в этой игре поставил купленный в начале января у "Хоффенхайма" Сандро Вагнер. Это был первый гол 30-летнего форварда за "Баварию" в Бундеслиге. Интересно, что карьеру он начинал как раз в мюнхенском клубе, откуда в 2008 году бесплатно перешел в "Дуйсбург", а теперь вернулся в клуб за 13 млн. евро.

На выезде "Бавария" сыграла в этом сезоне 10 матчей, в которых 7 раз праздновала победу при 1 ничьей и 2 поражениях. В трех последних матчах на выезде мюнхенская команда неизменно побеждала и пропустила только 1 гол при 5 забитых.

В первом круге действующий чемпион без особых проблем обыграл "Майнц", отправив в его ворота четыре безответных мяча. Это была девятая победа "Баварии" над "карнавальниками" за 11 последних матчей. А на выезде мюнхенцы не проигрывают "Майнцу" с ноября 2011 года, одержав с тех пор пять побед с общим счетом 13:2.

Интересные факты противостояния "Майнца 05" и "Баварии":

"Бавария" выиграла у "Майнца" пять последних матчей на "Опель Арене" 

Последняя победа "карнавальников" над мюнхенцами датирована 2 марта 2016 года

Победная серия "Баварии" во всех турнирах насчитывает 9 игр

В родных стенах "Майнц" не пропускал в 2 из 10 матчей сезона   

Ориентировочные составы на игру:

"Майнц 05": Центнер – Гбамен, Хак, Диалло, Йонг, Хольтманн, Донати, Латца, Максим, Муто, Куайсон.

"Бавария": Ульрайх – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Хамес, Рибери, Роббен, Мюллер, Вагнер. 

Прогноз на матч "Майнц 05" – "Бавария":

"Майнц" – домашняя команда, которая находится поблизости от зоны вылета. Хозяевам поля кровь из носа необходимо набирать очки в ближайшее время. Но "Бавария" отменно играет в гостях, находится в прекрасной форме и нет оснований полагать, что в этом матче обязательно потеряет очки. Хотя наверняка "карнавальники" сумеют хотя бы один раз забить баварцам.

В предстоящем матче букмекеры отдают солидное преимущество "Баварии". На победу гостей средний коэффициент составляет 1.32 баллов, в то время как для "Майнца" этот показатель равен 10 баллам. Что касается ничьей, то она оценивается в 6 баллов.   

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 21 53
2 Байер Леверкузен 21 35
3 РБ Лейпциг 21 35
4 Боруссия Дортмунд 21 34
5 Шальке 21 34
6 Айнтрахт Франкфурт 20 33
7 Боруссия Менхенгладбах 21 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 21 28
10 Герта 21 27
11 Ганновер 96 20 27
12 Фрайбург 21 25
13 Вольфсбург 21 24
14 Штутгарт 21 21
15 Вердер Бремен 21 20
16 Майнц 05 21 20
17 Гамбург 20 16
18 Кельн 21 13
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