На "Опель Арену" с карнавальным настроением: "Бавария" проэкзаменует "Майнц"
"Майнц 05" – "Бавария"
Стадион: "Опель Арена" (Майнц, Германия)
Начало матча: 17:30
Арбитр: Сёрен Шторкс (Велен)
Двадцать первый тур немецкой Бундеслиги продолжится в субботу матчем с участием лидера турнирной таблицы. Мюнхенская "Бавария" отправится в гости к "Майнцу", против которого достаточно успешно играет последние годы на "Опель Арене". В предстоящем противостоянии действующий чемпион Германии снова считается фаворитом, имея в своем активе на данный момент девятиматчевую победную серию.
"Майнц" перед этим туром занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Он всего в трех баллах от зоны стыковых матчей и в четырех очках от зоны прямого вылета. Похоже, что борьба за выживание становится основной целью для "карнавальников" в этом сезоне. Команда Сандро Шварца никак не может стабилизировать результаты и сделать шаги в середину таблицы.
В прошлом туре "Майнц" выступал на выезде против леверкузенского "Байера" и при подавляющем преимуществе хозяев поля уступил со счетом 0:2. Первый тайм гости еще умудрялись как-то справляться со шквалом атак "фармацевтов", а вот после перерыва хозяева все же сумели подобрать ключи к воротам "карнавальников". К слову, это было пятое поражение "Майнца" за восемь последних матчей в чемпионате.
Тем не менее, на своем поле команда Сандро Шварца играет намного лучше, чем на выезде. "Майнц" выиграл пять из восьми последних поединков в родных стенах. А 16 из 20 своих очков или 80% всех баллов, "карнавальники" набрали именно в домашних встречах.
Мюнхенский клуб уверенно лидирует в чемпионате Германии, на 16 очков опережая ближайших преследователей – "Байер" и "Шальке". В минувшую субботу подопечные Юппа Хайнкеса разгромили на своем поле "Хоффенхайм" со счетом 5:2. Причем по ходу матча чемпион уступал со счетом 0:2, но еще до перерыва сумел отыграться, а во втором тайме забил три мяча и довел дело до победы. Кстати, победную точку в этой игре поставил купленный в начале января у "Хоффенхайма" Сандро Вагнер. Это был первый гол 30-летнего форварда за "Баварию" в Бундеслиге. Интересно, что карьеру он начинал как раз в мюнхенском клубе, откуда в 2008 году бесплатно перешел в "Дуйсбург", а теперь вернулся в клуб за 13 млн. евро.
На выезде "Бавария" сыграла в этом сезоне 10 матчей, в которых 7 раз праздновала победу при 1 ничьей и 2 поражениях. В трех последних матчах на выезде мюнхенская команда неизменно побеждала и пропустила только 1 гол при 5 забитых.
В первом круге действующий чемпион без особых проблем обыграл "Майнц", отправив в его ворота четыре безответных мяча. Это была девятая победа "Баварии" над "карнавальниками" за 11 последних матчей. А на выезде мюнхенцы не проигрывают "Майнцу" с ноября 2011 года, одержав с тех пор пять побед с общим счетом 13:2.
Интересные факты противостояния "Майнца 05" и "Баварии":
"Бавария" выиграла у "Майнца" пять последних матчей на "Опель Арене"
Последняя победа "карнавальников" над мюнхенцами датирована 2 марта 2016 года
Победная серия "Баварии" во всех турнирах насчитывает 9 игр
В родных стенах "Майнц" не пропускал в 2 из 10 матчей сезона
Ориентировочные составы на игру:
"Майнц 05": Центнер – Гбамен, Хак, Диалло, Йонг, Хольтманн, Донати, Латца, Максим, Муто, Куайсон.
"Бавария": Ульрайх – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Хамес, Рибери, Роббен, Мюллер, Вагнер.
Прогноз на матч "Майнц 05" – "Бавария":
"Майнц" – домашняя команда, которая находится поблизости от зоны вылета. Хозяевам поля кровь из носа необходимо набирать очки в ближайшее время. Но "Бавария" отменно играет в гостях, находится в прекрасной форме и нет оснований полагать, что в этом матче обязательно потеряет очки. Хотя наверняка "карнавальники" сумеют хотя бы один раз забить баварцам.
В предстоящем матче букмекеры отдают солидное преимущество "Баварии". На победу гостей средний коэффициент составляет 1.32 баллов, в то время как для "Майнца" этот показатель равен 10 баллам. Что касается ничьей, то она оценивается в 6 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Также читайте: Дортмундская "Боруссия" в результативном матче переигрывает "Кёльн"
опрос
главное
-
Очередное каталонское дерби: "Эспаньол" принимает "Барселону"
-
Хлеба и зрелищ! "Ливерпуль" принимает "Тоттенхэм" на "Энфилде"
-
Победить непобедимых "ткачей": "Монако" постарается взять реванш у "Лиона"
-
Туринский максимализм: "Ювентус" примет на своем поле удобный "Сассуоло"
-
Валенсийское чудо: "Леванте" отбирает очки у "Реала"
Лента новостей
-
Хамес назвал условие своего возвращения в "Реал"
-
"Верона" - "Рома" - 0:1 (обзор)
-
Рамос повторил достижение Месси
-
"Рома" благодаря голу на первой минуте обыграла "Верону"
-
Эксперт телеканала "ESPN": "Кейн допустит ошибку, если откажет "Реалу"
-
Кандела: "На Чемпионате Мира буду следить за Россией, у нее - очень неплохая команда"
-
"Хетафе" - "Леганес" - 0:0 (обзор)
-
Вице-президент "Барселоны": "Коутиньо пошел на большие экономические уступки"
-
"Хетафе" и "Леганес" сильнейшего не определили
-
"Реал" не сможет следующим летом вернуть Хамеса из "Баварии"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с возможной заменой для Де Хеа
-
Терентьев: "Пока еще даже не смотрели матчи "Селтика"
-
"Интер" перехватил у "Атлетико" форварда сборной Аргентины
-
Венгер: "Заплатили за Обамеянга разумную цену"
-
В "Реале" игроки разделились на два лагеря
-
Паулета: "У Мануэла Фернандеша и Эдера есть все шансы сыграть на Чемпионате Мира"
-
Marca назвала нынешний "Реал" худшим в истории
-
Руководство "Челси" возложило вину за неудачные выступления команды на Моуринью
-
Зидан прокомментировал замену Роналду в игре с "Леванте"
-
Канчельскис: "Клубы становятся банкротами, футболисты не получают денег - такой у нас футбол"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|21
|53
|2
|Байер Леверкузен
|21
|35
|3
|РБ Лейпциг
|21
|35
|4
|Боруссия Дортмунд
|21
|34
|5
|Шальке
|21
|34
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|33
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|31
|8
|Аугсбург
|20
|28
|9
|Хоффенхайм
|21
|28
|10
|Герта
|21
|27
|11
|Ганновер 96
|20
|27
|12
|Фрайбург
|21
|25
|13
|Вольфсбург
|21
|24
|14
|Штутгарт
|21
|21
|15
|Вердер Бремен
|21
|20
|16
|Майнц 05
|21
|20
|17
|Гамбург
|20
|16
|18
|Кельн
|21
|13