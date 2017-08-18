На острове – скучно: "Маритиму" и "Динамо" голов не забивали

Первая часть квалификационных матчей плей-офф Лиги Европы завершалась на далеком острове Мадейра, где местная команда "Маритиму" принимала киевское "Динамо". Украинский клуб сенсационно выбыл из борьбы за попадание в групповой раунд Лиги чемпионов, вылетев от куда более скромного "Янг Бойз" и теперь "динамовцы" просто не имели права оступится, тем более, когда у них на пути становится команда без серьезного еврокубкового опыта и какого-то исторического величия.

Киевляне уже по-настоящему успели вкатиться в сезон. Подопечные Александра Хацкевича провели пять игр в чемпионате Украины, не проиграв ни разу и лишь однажды сыграв вничью. Португальский клуб начал новую кампанию с отборочных матчей против болгарского "Ботева", где праздновал победу с общим счетом 2:0. В чемпионате страны "львы Мадейры" отыграли всего два поединка. Начали островитяне с выигрыша над командой "Пасуш де Феррейра", но в рамках второго тура уступили "Белененсешу".

Первым, что бросилось в глаза, было ужаснейшее состояние газона и это не позволяло командам играть на высоких скоростях. "Динамо" прогнозируемо взял мяч под собственный контроль, но "Маритиму" к такому сценарию поединка не привыкать, поэтому хозяева на игре вторым номером. Время от времени "красно-зеленые" не стеснялись выбегать в контратаку и прессинговать оппонента на чужой половине поля. Еще до экватора первого тайма несколько неплохих моментов имел Рикарду Валенте, но подводила точность флангового хавбека португальцев.

Вторая половина первой 45-ти минутки не запомнилась ничем, кроме жестких стыков и фолов. Едва не доигрался Гармаш - имея желтую карточку в своем активе, Денис в отместку вломил сзади по ногам Гамбоа, но откровенно простил датский арбитр гостей и оставил команды сражаться полными составами. С началом второго тайма киевялне прибавили в атакующей агрессии, хотя вскрыть насыщенную оборону хозяев никак не удавалось.

Со стороны "Динамо" напрашивались дальние удары, и на 59-й минуте Гармаш здорово приложился с метров 30-ти, мяч опускался под перекладину, но Шарлес вовремя среагировал и перевел сферу на угловой. В целом, матч вызывал не самые положительные эмоции. Судя по происходящему на футбольном поле, понять, кому больше нужна победа, было непросто. Концовка матча запомнилась лишь удалением Хачериди. Арбитр выписал второй "горчичник" центральному защитнику за фол на все том же вездесущем Валенте.

Итак, "Динамо" серьезно разочаровало, не сумев забить на выезде, и теперь все решится через неделю в Киеве.

"Маритиму" – "Динамо" Киев – 0:0

"Маритиму": Шарлес, Бебету, Зайнайдин, Сантос, Мартинш, Гамбоа (Клебер, 81), Шен, Бесса, Пикети (Перейра, 73), Эвертон (Пиньо, 67), Валенте

"Динамо": Коваль, Морозюк, Хачериди, Вида, Кадар, Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 87), Ярмоленко, Гармаш (Кравец, 87), Гонсалес (Цыганков, 72), Мбокани

Удаление: Хачериди (89)

Богдан Архипенко

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