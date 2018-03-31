На "островитян" без Роналду и компании: "Реал" сыграет с "Лас-Пальмасом"

"Лас-Пальмас" – "Реал"

Стадион: "Гран-Канария" (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес (Хихон)

В одном из субботних матчей 30-го тура испанской Ла Лиги "Лас-Пальмас" примет действующего чемпиона – мадридский "Реал". Матч обещает быть любопытным, так как "островитяне" предельно мотивированы на эту встречу. В свою очередь, Королевский клуб отправился на Канарские острова без целой когорты лидеров, чем уже дает шанс хозяевам поля на положительный итог.

В очень непростом положении оказался нынче "Лас-Пальмас". От зоны спасения команду Пако Хемеса отделяют уже шесть пунктов. При этом "канарейки" уже семь матчей подряд не побеждают, набрав за этот отрезок всего четыре очка и забив лишь четыре гола – ни разу больше одного за игру. Нельзя сказать, что ряд последних матчей "островитяне" провалили, но затянувшаяся безвыигрышная серия давит на игроков психологически. А ведь конкуренты не дремлют, исправно набирая очки. По примерным подсчетам, "Лас-Пальмасу" в оставшихся 9 турах нужно набрать 15 пунктов, чтобы сохранить место в Примере. На данный момент это выглядит фантастической задачей.

Впрочем, ничего так не окрыляет игроков, как общая цель команды. "Лас-Пальмас" в родных стенах представляет грозную силу, в чем не так давно убедился лидер Ла Лиги – каталонская "Барселона". На протяжении последних полутора лет "островитянам" удавалось дать бой и "сливочным". Дважды Королевский клуб терял очки в противостоянии с "канарейками" (2:2 и 3:3).

"Реал" уже вряд ли сможет стать чемпионом в этом сезоне. За девять туров до конца чемпионата "сливочные" на 15 баллов отстают от лидирующей "Барселоны". Однако навязать борьбу за серебряные медали землякам из "Атлетико" команда Зинедина Зидана просто обязана. Встреча с "матрасниками" состоится уже через неделю, и терять очки перед столь важным матчем никак нельзя. Отметим, что на данный момент "бланкос" находятся в 13 баллах от пятой позиции, так что Лига чемпионов от них уже никуда не денется.

Уже в ближайший вторник "Реалу" предстоит пройти проверку на прочность в гостевом противостоянии с "Ювентусом". Учитывая предстоящую встречу в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, Зинедин Зидан не взял на Канарские острова целую когорту игроков основы. Сообщается, что вне заявки на матч по разным причинам оказались: Криштиану Роналдо, Серхио Рамос, Тони Кроос, Иско, Марсело и Дани Карвахаль. Так что "сливочные" постараются малой кровью взять три очка у "Лас-Пальмаса", однако риск потери очков довольно высок.

Интересные факты противостояния "Лас-Пальмаса" и "Реала":

"Лас-Пальмас" не выигрывал у "Реала" с октября 2001 года

"Сливочные" забивают "островитян" в 17 играх кряду

Победная серия Королевского клуба насчитывает 4 матча

"Лас-Пальмас" не может выиграть с 5 февраля 2018 года

Ориентировочные составы на игру:

"Лас-Пальмас": Чичисола – Мичел, Наварро, Д.Гарсия, Агиррегарай, Этебо, В.Гомес, Момо, Тана, Халилович, Кальери.

"Реал": Навас – Начо, Каземиро, Варан, Эрнандес, Ковачич, Модрич, Л.Васкес, Асенсио, Бэйл, Бензема.

Прогноз на матч "Лас-Пальмас" – "Реал":

Фаворит в поединке есть, но не столь очевидный. Многие считают, что "Реал" любым составом должен обыгрывать "Лас-Пальмас". Но не будем забывать, что был перерыв на игры сборных и футболисты Королевского клуба находятся не в оптимальных игровых кондициях. К тому же мадридский клуб сыграет на Канарских островах далеко не сильнейшим составом. Так что как минимум "островитяне" имеют хорошие шансы зацепиться за ничью.

Что касается букмекеров, то они не сомневаются в победе "Реала", предлагая выигрышный коэффициент в пределах 1.35 баллов. В победу "Лас-Пальмаса" верят с трудом – около 8.00 баллов. Ничья также рассматривается, как маловероятный результат – коэффициент 5.50.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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