На открытии ЧМ-2018 выступит Робби Уильямс

На церемонии открытия Чемпионата Мира-2018, который стартует 14 июня в "Лужниках", выступит певец Робби Уильямс, оперная певица Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира Роналдо.

Церемония начнется в 17.30 по московскому времени.

"Мы рады представить новый формат церемоний открытия и закрытия чемпионатов мира – c точки зрения хронометража и приближенности к началу матча. При этом мы наполнили действием не только чашу "Лужников", но и город, территорию у стадиона", - отметили организаторы.

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