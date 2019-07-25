На Озила напали неизвестные люди вооруженные ножами

Хавбек "Арсенала" Месут Озил едва не пострадал от вооруженных людей.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел на одной из улиц Лондона. Двое неизвестных преследовали автомобиль Озила и заставили его остановиться. Футболист увидел у нападавших ножи и побежал за помощью в турецкий ресторан Likya.

Отметим, что в авто с Озилом был Сеад Колашинац, который напал на неизвестных. Пострадавших в ходе инцидента нет, преступники убежали до прибытия полиции.

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