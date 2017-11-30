На Озила появился еще один претендент из числа европейских топ-клубов

На полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила появился еще один претендент из числа европейских топ-клубов.

Так, по информации SportBild, 29-летним хавбеком "канониры" другой британский клуб из столицы - "Челси". "Аристократы" рассматривают кандидатуру немца в качестве варианта усиления своей средней линии.

В нынешнем сезоне Озил забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач в 11 матчах за "Арсенал".

Напомним, Озил впервые принял участие в трех голах в матче АПЛ. | soccernews.ru