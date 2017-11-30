На Озила появился еще один претендент из числа европейских топ-клубов

Теги арсенал лондонмесут озилчелси

На Озила появился еще один претендент из числа европейских топ-клубовНа полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила появился еще один претендент из числа европейских топ-клубов.

Так, по информации SportBild, 29-летним хавбеком "канониры" другой британский клуб из столицы - "Челси". "Аристократы" рассматривают кандидатуру немца в качестве варианта усиления своей средней линии.

В нынешнем сезоне Озил забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач в 11 матчах за "Арсенал".

Напомним, Озил впервые принял участие в трех голах в матче АПЛ. | soccernews.ru 

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6 Ливерпуль 13 23
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