На Пако Алькасера появился четвертый претендент

Теги барселонасаутгемптонваленсиябетиспако алькасерфенербахче

На Пако Алькасера появился четвертый претендентНа форварда каталонской "Барселоны" Пако Алькасера появился четвертый претендент, информирует TransferMarketWeb.

Так, по сведениям источника, вслед за севильским "Бетисом", "Валенсией" и "Саутгемптоном" заинтересованность в подписании 24-летнего нападающего "сине-гранатовых" проявил турецкий "Фенербахче".

В завершившемся сезоне Алькасер забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 23 матчах за "Барселону". Его контракт с каталонским грандом рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, "Барселона" не заинтересована в подписании Тьяго Алькантары. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов