На Пако Алькасера появился четвертый претендент

На форварда каталонской "Барселоны" Пако Алькасера появился четвертый претендент, информирует TransferMarketWeb.

Так, по сведениям источника, вслед за севильским "Бетисом", "Валенсией" и "Саутгемптоном" заинтересованность в подписании 24-летнего нападающего "сине-гранатовых" проявил турецкий "Фенербахче".

В завершившемся сезоне Алькасер забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 23 матчах за "Барселону". Его контракт с каталонским грандом рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, "Барселона" не заинтересована в подписании Тьяго Алькантары. | soccernews.ru