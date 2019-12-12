На памятник Ибрагимовичу в Мальме снова напали вандалы

Статуе нападающему Златану Ибрагимовичу, которая стоит в Мальме, подпилили ногу. Об этом сообщает Aftonbladet.

По информации источника, из-за повреждения памятник может рухнуть.

Кроме того, в ночь со среды на четверг в Мальме неизвестные установили памятник в виде двух бутс в честь легенды "Мальме" Маркуса Розенберга.

Полиция ведет расследование по поводу того, связанные ли эти два случая между собой.

Напомним, что ранее вандалы уже нападали на статую Ибрагимовича. Неприятные инциденты случаются из-за того, что недавно швед приобрел акции стокгольмского клуба "Хаммарбю".

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